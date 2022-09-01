İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Borussia Dortmund'un 27 yaşındaki İsviçreli stoperi Manuel Akanji'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcu ile 2027 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Benim için heyecan verici bir fırsat"

Transferin ardından Manchester City'nin internet sitesinde açıklamalarda bulunan Akanji, "Burada olmaktan çok mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. City, son birkaç sezonda Avrupa'nın en iyi takımlarından biri oldu. Buraya gelmek kariyerimdeki bir sonraki mükemmel adım gibi geliyor. Pep Guardiola olağanüstü bir teknik direktör ve olağanüstü bir oyuncu kadrosu var, bu yüzden benim için heyecan verici bir fırsat. Premier Lig'de kendimi test etmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum ve bu kulübün başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerinde bulundu.

Bonservis bedeli

Manchester City açıklamasında transferin mali detaylarını belirtmezken, İngiliz basınına göre bu imza için Dortmund'a 18 milyon Euro bonservis ödeyecek.

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