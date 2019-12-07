Manchester City - Manchester United S Sport şifresiz

İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisi heyecanı yaşıyor. Manchester City-Manchester United maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyordu. Guardiola yönetindeki Manchester City, ev sahibi avantajını kullanarak derbiden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan ve şampiyonluk yarışından bir hayli uzak kalan Manchester United ise derbiden galip ayrılarak bir nebze de olsa rahatlamak istiyor.

Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda?

Etihad Stadı'nda saat 20:30'da başlayan mücadele S Sport'tan canlı olarak ekranlara geliyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

Ligde oynadığı 15 maçta 32 puan toplayan son şampiyon Manchester City, lider Liverpool'un 11 puan gerisinde bulunuyor. 15 maçta 21 puan toplayan Manchester United ise altıncı sırada kendine yer buldu.

Manchester City - Manchester United ilk 11'ler:

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, Rodri, David Silva, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling, Jesus

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, McTominay, Fred, Lingard, James, Rashford, Martial

Ole Gunner Solskjaer'den flaş açıklama

Maçtan önce düzenlenen basın toplantısına katılan Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunner Solskjaer, Manchester United'ın, Manchester City'den büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Manchester City'nin 11 puan, Şampiyonlar Ligi potasının ise 8 puan gerisinde bulunan Manchester United'ın Norveçli teknik adamı "Büyüklüğümüze yakışır bir şekilde rakiplerimizle aramızdaki farkı kapatıp, onları geçmek istiyoruz. Buna inanıyoruz, kaynağımız var, bunları başaracak insanlara sahibiz, neden yapamayalım" ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin harcadığı paralar yüzünden Manchester United'ı geride bıraktığı düşüncesine karşı olduğunu belirten Solskjaer "Buna katılmıyorum. Vazgeçmememiz gerekiyor. Geri döneceğiz" şeklinde konuştu.

Manchester'ın iki ekibi arasında oynanan maçlarda Manchester United'ın 61, Manchester City'nin 47 galibiyeti bulunuyor. Takımlar 47 maçta ise eşitliği bozamadı.

Manchester City'de Agüero şoku

Chelsea maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Arjantinli golcüden Manchester City'ye kötü haber geldi...

Guardiola, "Agüero birkaç maç sahalardan uzak kalacak. Aramıza ne zaman döneceğini şu an bilmiyoruz. Tendonunda bir problem var. Manchester United derbisinde de forma giyemeyecek." dedi.

Agüero bu sezon şu ana kadar Manchester City forması altında çıktığı 16 resmi maçta 13 gol atıp 2 de asist yapmıştı.