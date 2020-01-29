Maç fazlasına rağmen Premier Lig’de Liverpool’un 16 puan gerisinde kalan Manchester City şampiyonluğa artık çok uzak. Sezonu Britanya kupalarından birini almadan kapatmak istemeyen Guardiola ve öğrencileri iki yıldır müzelerine götürdükleri Lig Kupası’nı bu yıl da kazanma niyetinde. Yarı finalin ilk ayağında Old Traffod’da Manchester United’ı özellikle ilk yarıda sürklase eden City attığı 3 golden fazlasını da kaçırdı. Nihayetinde 3-1’lik galibiyetle evine dönen Gök Mavililer final kapısını ardına kadar araladı.

Manchester United ise hafta sonunda FA Cup’ta karşılaştığı Tranmere Rovers’ı 6-0’la geçmesine rağmen sıkıntılı. Ligdeki kötü gidişat moral bozukluğu yaratıyor. Son dört Premier Lig maçında 3 mağlubiyet – 1 galibiyet alan Kırmızı Şeytanlar’da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer büyük baskı altında. Bu nedenle Manchester City karşısına alınacak sonuç Norveçli çalıştırıcı için çok önemli.

Hafta sonu Fulham karşısında rotasyona giden ve yedek isimlere şans veren Guardiola derbide yine as oyuncuları tercih edecek. Ev sahibinde Stones ve Mendy’nin durumları şüpheli. Manchester United’da ise takımın gol yükünü çeken Rashford’un sakatlığı sürerken McTominay ve Pogba ise diğer forma giyemeyecek isimler.

CANLI BAHİSTE ANAHTAR İSTATİSTİKLER

- Manchester City’nin 2020’de çıktığı 7 maçın 6’sı 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- İki takım arasında oynanan son 5 resmi maçın 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- İki ekip arasındaki son 2 maçın ilk yarısı 1.5 gol üzeri tamamlandı.

- Manchester United Etihad Stadı’nda çıktığı son 4 maçın 3’ünde mağlup olmadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Rövanş mücadelesinde de Misli.com üyelerinin %22’si bu maçta City galibiyetinden yana tercihini yapmış durumda. %18’le Karşılıklı Gol Var da yine sıkça tercihlenen alternatif seçenek olmuş gözükmekte…

ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TERCİHİ GOLLERDEN YANA

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde güzel bir derbiye tanıklık edeceğiz. Elbette City deplasmanda elde ettiği 3-1’lik galibiyet ile tur biletini cebine koydu. 3-1’in rövanşında iki ekibinde hücumu düşünen bir futbol anlayışı ile sahaya çıkacağını ve derbide hem güzel oyun hem de karşılıklı goller izleyeceğimiz kanaatindeyim.



