Manchester City - Manchester United maçı (CANLI)

İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisi heyecanı yaşanıyor. Manchester City, sahasında ezeli rakibi Manchester United'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında Manchester City, rakibine büyük üstünlük kurdu ve devreyi 4-0 önde tamamladı. 56. dakikada Manchester United'ın bu sezonki yeni transferlerinden Antony, skoru 4-1'e getirdi. 64'te hat-trick yapan Erling Haaland, farkı yeniden 4'e çıkardı. 72'de ise bu kez yine Phil Foden sahneye çıktı. Hat-trick yapan İngiliz oyuncu, skoru da 6-1 yaptı. United'da Anthony Martial, 84. dakikada skoru 6-2'ye getirdi.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED: 6-2 (İkinci yarı oynanıyor)

Haaland ve Foden'dan hat-trick

İlk yarıda Manchester City'yi 4-0'lık üstünlüğe taşıyan goller 8. ve 55. dakikalarda Phil Foden ile 34 ve 37. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi. Haaland'ın iki golünde de asisti yapan isim Kevin de Bruyne olurken Foden'ın gollerinde Bernardo Silva ve Erling Haaland asist yapan oyuncular oldular.

Erling Haaland, 64. dakikada ise hat-trick yapmasını sağlayan golü atarak takımına 5-1'lik üstünlüğü getirmişti ki 72. dakikada Phil Foden da hat-trick yapmasını sağlayan golü attı.

8 maçta 14 gol!

Erling Haaland, Manchester United karşısında yaptığı hat-trick ile Premier Lig'deki 8. maçında 14. golüne ulaştı. Norveçli yıldız, Manchester City formasıyla toplamda çıktığı 11 maçta ise 17 gol atmış oldu. Haaland, Manchester City ile Premier Lig'de üst üste üçüncü maçında hat-trick yapmayı başardı.

Yine Ekim yine 6!

Manchester City, 23 Ekim 2011'de Old Trafford deplasmanında yine ezeli rakibi Manchester United'ı 6 golle geçmişti. O maçta Manchester City'nin ilk 2 golü daha sonra Adana Demirspor forması da giyecek olan Mario Balotelli'den gelmişti.

United taraftarları stadı terk etti

Karşılaşmada henüz ilk yarı sona erdiği anda da olsa Manchester United taraftarları, 4. golün ardından stadyumu terk etmeye başlamışlardı.

United'dan kötü alışkanlık

Manchester United, bu sezon ikinci kez ilk yarıda 4 gol yediği bir karşılaşma oynuyor. United, sezonun ikinci haftasında Brentford deplasmanında da ilk yarıyı 4-0 geride kapatmıştı.

Brentford'dan paylaşım

13 Ağustos'taki Premier Lig karşılaşmasında United'a karşı ilk yarıda 4-0'lık üstünlüğü yakalayan Brentford, Manchester City'nin de aynı skoru alması sonrası resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.





Varane devam edemedi

Maç içinde ayak bileğinden sakatlık yaşayan Raphael Varane, 40. dakikada yerini Victor Lindelöf'e bıraktı.