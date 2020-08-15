Premier Lig'de sezonu Liverpool'un arkasında 2. sırada bitiren, İngiltere Lig Kupası'na müzesine götüren Manchester City ve Pep Guardiola, gözünü Şampiyonlar Ligi kupasına dikmiş durumda! Karşılarındaki ilk engel Lyon olacak ancak turu geçmeleri halinde, çeyrek finalde Barcelona'yı 8-2 gibi sansasyonel bir skorla kupa dışına iten Bayern kapıda hazır kıta bekliyor... Sergio Agüero sakat, hücumun merkezinde Gabriel Jesus olacak. Real Madrid'le oynanan rövanşta cezası nedeniyle forma giyemeyen Benjamin Mendy sol bekteki yerini alacak. Guardiola, sezon sonlanınca takımdan ayrılacak olan David Silva'nın mental ve fiziksel olarak karşılaşmaya oldukça hazır olduğunu söyledi.

Juventus karşısındaki savunma direnci, Lyon'u çeyrek finale attı ama aynısını Manchester City karşısında da tekrarlayabilecekler mi? Stoper üçlüsünün bir parçası Jason Denayer ile sol tarafı emanet ettikleri Maxwel Cornet'nin durumları maç saati netleşecek. Fransız kaynaklarda ikisi de ilk 11'de başlayacak gibi lanse edilmiş durumda... TD Rudi Garcia, "Juventus'a karşı turu geçmek ve çeyrek finale yükselmek moralimizi ve kendimiz olan güvenimizi oldukça yukarı çekti. Bu turun favorisi Manchester United fakat biz bir kez daha sürpriz yapıp herkesi şaşırtmak istiyoruz. Kafamızdaki, antrenmanlarda uyguladığımız taktiği sahaya yansıtmak önemli ama bir arada savaşmak, ortaya ruh koymak da en az onun kadar önemli.." açıklamalarında bulundu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester City son 7 resmi maçının 6'sını kazandı. (1 mağlubiyet)

- Lyon son 4 resmi maçının tamamını kaybetti! (pandemi arasından sonra PSG'ye penaltılarla mağlubiyet)

- Lyon'un en golcü ismi Moussa Dembele'nin bu sezon Devler Ligi'nde golü yok. Manchester City'nin gol silahı Gabriel Jesus ise 7 maçta süre aldı 9 gole katkı (6 gol - 3 asist) yapmayı başardı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City Kazanır" oldu! %30'luk kesim Pep Guardiola'nın öğrencilerine güveniyor... %21'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.