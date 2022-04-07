Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda?
Dünya futbolunun zirvesinde yer alan Premier Lig'de şampiyonluk yarışının çözümleneceği Manchester City - Liverpool maçı geldi çattı. Manchester City, 1 puan gerisinden gelen Liverpool’u 10 Nisan Pazar günü evinde ağırlayacak. Peki Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Premier Lig'de belki de şampiyonun belirleneceği maç hafta geldi çattı. Dünya futbolnun zirvesinde yer alan Premier Lig'de şampiyonluk yarışının çözümleneceği Manchester City - Liverpool maçı geldi çattı. Manchester City, 1 puan gerisinden gelen Liverpool’u 10 Nisan Pazar günü evinde ağırlayacak.
Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda?
Dünyanın en değerli futbol ligi İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk heyecanı TV+’ta yaşanıyor. Premier Lig’de sezonu domine eden iki takım kozlarını TV+’ta paylaşacak. Puan sıralamasında zirvede yer alan Manchester City, 1 puan gerisinden gelen Liverpool’u 10 Nisan Pazar günü evinde ağırlayacak. Karşılaşma, S Sport’ta saat 18:30’da naklen yayınlanacak.
Arsenal ile Liverpool kozlarını TV+’ta paylaşacak
Nisan ayında İngiltere’nin en önemli mücadelelerinden biri de yine TV+ ekranlarında olacak. 20 Nisan’da oynanacak Arsenal-Manchester United maçı da TV+’ta futbolseverlerle buluşacak. İngiltere Premier Lig’in yanı sıra İtalya Serie A’daki tüm maçlar da TV+ ekranlarında sporseverlerin beğenisine sunulacak.
Nisan ayında İngiltere’nin en önemli mücadelelerinden biri de yine TV+ ekranlarında olacak. 20 Nisan’da oynanacak Arsenal-Manchester United maçı da TV+’ta futbolseverlerle buluşacak. İngiltere Premier Lig’in yanı sıra İtalya Serie A’daki tüm maçlar da TV+ ekranlarında sporseverlerin beğenisine sunulacak.
TV+ Nisan Ajandası
PREMİER LİG
10 Nisan Manchester City – Liverpool (S Sport – saat 18:30)
19 Nisan Liverpool – Manchester United
20 Nisan Chelsea – Arsenal
23 Nisan Arsenal – M. United
Formula 1
10 Nisan Avustralya Grand Prix (S Sport 2- saat 08:00)
24 Nisan Emilia Romagna Grand Prix
SERIE A
18 Nisan Napoli – Roma
24 Nisan İnter – Roma