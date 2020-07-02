Premier Lig'de rakiplerine ezici bir üstünlük sağlayan ve bitime 7 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 32. hafta maçında Manchester City'ye konuk oluyor. Çıkışını sürdürmek isteyen Liverpool, deplasmanda 3 puan peşinde. Liverpool'u takibini sürdüren Manchester City ise güçlü rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Liverpool'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Etihad'da oynanacak mücadele TSİ 22.15'te başlayacak. Anthony Taylor'ın düdük çalacağı 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Manchester City - Liverpool muhtemel 11'ler:

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Rodri, Gundogan, Bernardo; Foden, Sterling, Aguero.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Lallana, Fabinho, Henderson, Mane, Firmino, Salah







