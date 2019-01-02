Premier Lig’de şampiyonluğun iki büyük adayı Manchester City ile Liverpool, bu gece karşı karşıya gelecek. Maç fazlası bulunan Tottenham’ın arkasında 3. sırada yer alan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Etihad Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Jurgen Klopp’la yoluna namağlup ve lider olarak devam eden Liverpool’u ağırlayacak. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım arasındaki karşılaşma, nefesleri kesecek. Karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte Bravo, Mangala, Mendy ve Delph’in sakatlıkları sürüyor. Liverpool’da ise Gomez ve Matip sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bıracak.

Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 23.00'da başlayacak karşılaşmayı Anthony Taylor yönetecek. Dev maç S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Stones, Zinchenko, Bernardo, Fernandinho, David Silva, Sane, Sterling, Agüero

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Fabinho, Firmino, Mane, Salah

'Kimse bize inanmıyor'

Premier Lig’de bu akşam Liverpool’u konuk edecek Manchester City’de, dev maç öncesinde ev sahibi ekibin menaceri Pep Guardiola açıklamalarda bulundu. Katalan teknik adam, sıralamada 7 puan gerisinde bulundukları rakiplerine övgüler yağdırdı. Guardiola, “Evimizde şu anda Avrupa’nın en iyi takımıyla oynayacağız. Karşılaşmayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Takım olarak yapmamız gerekenlere odaklanıp istediğimizi alacağız. Bu maçla ilgili olarak neredeyse herkes kaybedeceğimizi düşünüyor. Kimse yeneceğimize inanmıyor. Ama ben, Liverpool’u yenebileceğimize inanıyorum” sözlerini sarf etti.

‘Kendi oyunumuzu ortaya koymalıyız’

Takımın yıldız ismi Kevin De Bruyne’ün sakatlığı sebebiyle Liverpool karşısında forma giyemeyeceğini söyleyen Guardiola, buna rağmen kazanacak güçte olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Herkesi yenebileceğimizi ama herkesin de bizi yenebileceğini biliyoruz. Ancak kendi oyunumuzu ortaya koyarsak Etihad’tan zaferle ayrılabiliriz” ifadelerini kullandı.

'İlginç bir maç olacak'

Ada’da 20 hafta sonunda 17 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 54 puanla zirvede bulunan Liverpool’un başarılı menaceri Jurgen Klopp, Manchester City’le oynayacakları zorlu karşılaşma öncesinde temkinli konuştu. Alman teknik adam, “Çok iyi bir futbol takımıyız. Aldığımız puanları buna borçluyuz. Ama dünyanın en iyi takımı olduğumuzu söyleyebilir miyim? Bence hayır. Manchester City karşılaşması öncesinde herkes kazanmaya yakın taraf olduğumuzu söylüyor. Ama bence bu doğru değil” yorumunu yaptı.

‘Eğer kazanırsak...’

Ekip olarak rakipleri karşısına kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Klopp, “Çok heyecanlıyız çünkü çok zor ve ilginç bir maç olacak. Bu karşılaşmayı 3 puandan fazlası olarak görüyoruz. Eğer bu maçı kazanırsak lig yarışında istediğimiz şekilde yer almaya devam edeceğiz. Ama önümüzde çok maç olduğunu unutmamamız lazım” dedi.