İngiltere Premier Ligi'nde geçtiğimiz pazar günü Etihad Stadı'ndaki şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçta 2-2 berabere kalan Manchester City ile Liverpool, kozlarını bu kez de FA Cup yarı finalinde paylaşacaklar.

Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele 17.30'da başlayacak ve Tivibuspor3'ten yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

City'de Atletico Madrid maçında sakatlanan Kevin De Bruyne ile Kyle Walker ikilisinin, bu mücadelede forma giymeleri beklenmiyor. Yine Wembley'de gerçekleşecek yarı finalin diğer maçında ise yarın 18.30'da, Chelsea-Crystal Palace karşılaşacak. Kupanın finali de 14 Mayıs'ta oynanacak.

16 Nisan Cumartesi maç programı...

13.30 Cagliari-Sassuolo SSport2

14.00 Kitchee-Chiangrai Spor Smart2

15.00 Elche-Mallorca Spor Smart

15.30 Udinese-Empoli SSport2

16.30 Augsburg-H.Berlin Tivibuspor5

16.30 B.Dortmund-Wolfsburg Tivibuspor4

16.30 Freiburg-Bochum Beinsports4

17.00 M.United-Norwich SSport+

17.00 Southampton-Arsenal S Sport

17.00 Watford-Brentford S Sport+

17.15 Alaves-R.Vallecano Spor Smart

17.30 Fiorentina-Venezia SSport2

17.30 M.City-Liverpool Tivibuspor3

18.00 St.Etienne-Brest Beinsports2

19.30 Juventus-Bologna S Sport2

19.30 Valencia-Osasuna Spor Smart

21.45 Lazio-Torino SSport2

22.00 Lille-Lens Beinsports2

22.00 Getafe-Villarreal Spor Smart

22.30 Porto-Portimonense SSport+