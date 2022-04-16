Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Premier Lig'de geçen hafta birbirlerine rakip olan Manchester City ile Liverpool, bugün de Wembley'de oynanacak FA Cup yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Taktik ustaları Klopp ve Guardiola'nın savaşında kimin galip geleceği merak konusu. Peki, Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İngiltere Premier Ligi'nde geçtiğimiz pazar günü Etihad Stadı'ndaki şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçta 2-2 berabere kalan Manchester City ile Liverpool, kozlarını bu kez de FA Cup yarı finalinde paylaşacaklar.
Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele 17.30'da başlayacak ve Tivibuspor3'ten yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
City'de Atletico Madrid maçında sakatlanan Kevin De Bruyne ile Kyle Walker ikilisinin, bu mücadelede forma giymeleri beklenmiyor. Yine Wembley'de gerçekleşecek yarı finalin diğer maçında ise yarın 18.30'da, Chelsea-Crystal Palace karşılaşacak. Kupanın finali de 14 Mayıs'ta oynanacak.
16 Nisan Cumartesi maç programı...
13.30 Cagliari-Sassuolo SSport2
14.00 Kitchee-Chiangrai Spor Smart2
15.00 Elche-Mallorca Spor Smart
15.30 Udinese-Empoli SSport2
16.30 Augsburg-H.Berlin Tivibuspor5
16.30 B.Dortmund-Wolfsburg Tivibuspor4
16.30 Freiburg-Bochum Beinsports4
17.00 M.United-Norwich SSport+
17.00 Southampton-Arsenal S Sport
17.00 Watford-Brentford S Sport+
17.15 Alaves-R.Vallecano Spor Smart
17.30 Fiorentina-Venezia SSport2
17.30 M.City-Liverpool Tivibuspor3
18.00 St.Etienne-Brest Beinsports2
19.30 Juventus-Bologna S Sport2
19.30 Valencia-Osasuna Spor Smart
21.45 Lazio-Torino SSport2
22.00 Lille-Lens Beinsports2
22.00 Getafe-Villarreal Spor Smart
22.30 Porto-Portimonense SSport+