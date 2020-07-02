Manchester City - Liverpool (CANLI İZLE)

Premier Lig'de rakiplerine ezici bir üstünlük sağlayan ve bitime 7 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 32. hafta maçında Manchester City'ye konuk oluyor. Çıkışını sürdürmek isteyen Liverpool, deplasmanda 3 puan peşinde. Liverpool'u takibini sürdüren Manchester City ise güçlü rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Liverpool'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.15'te başladı. Anthony Taylor'ın düdük çaldığı 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Manchester City - Liverpool ilk 11'ler:

Manchester City: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Mendy, Rodrigo, Gündoğan, De Bruyne, Foden, Jesus, Sterling

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane



