Manchester City - Liverpool (CANLI İZLE)
İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında Manchester City sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Kırmızılar bu mücadele öncesi topladığı 86 puanla şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu sezon sadece 1 mağlubiyet alan Jürgen Klopp'un ekibi, güçlü rakibini devirip çıkışını sürdürmek istiyor. Pep Guardiola yönetiminde 2. sırada yer alan Manchester City ise prestij maçında galibiyet peşinde. Manchester City - Liverpool maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Premier Lig'de rakiplerine ezici bir üstünlük sağlayan ve bitime 7 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 32. hafta maçında Manchester City'ye konuk oluyor. Çıkışını sürdürmek isteyen Liverpool, deplasmanda 3 puan peşinde. Liverpool'u takibini sürdüren Manchester City ise güçlü rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Liverpool'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.15'te başladı. Anthony Taylor'ın düdük çaldığı 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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Manchester City - Liverpool ilk 11'ler:
Manchester City: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Mendy, Rodrigo, Gündoğan, De Bruyne, Foden, Jesus, Sterling
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane