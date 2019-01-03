Manchester City - Liverpool (CANLI)

Premier Lig’de şampiyonluğun iki büyük adayı Manchester City ile Liverpool, karşı karşıya geliyor. Maç fazlası bulunan Tottenham’ın arkasında 3. sırada yer alan Pep Guardiola yönetimindeki Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım arasındaki karşılaşma, nefesleri kesecek. Karşılaşmada ev sahibi ekipte Bravo, Mangala, Mendy ve Delph’in sakatlıkları sürüyor. Liverpool’da ise Gomez ve Matip sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı. TSİ 23.00'da başlayan karşılaşmayı Anthony Taylor yönetiyor. Dev maç S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Maç başladı

İlk net fırsatı Liverpool yakaladı. Bir anda Salah'ın pasıyla Ederson'la karşı karşıya kalan Mane'nin vuruşu direkten döndü. Stones'un topu uzaklaştırmaya çalışırken yaptığı vuruş Ederson'dan sekti ve kaleye yöneldi. Stones seken topu çizgiden çıkardı.

40.dakikada Manchester City, Agüero'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

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İlk 11'ler

Manchester City: Ederson, Danilo, Stones, Kompany, Laporte, Fernandinho, D.Silva, Sane, B.Silva, Sterling, Agüero

Liverpool: Alisson, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino