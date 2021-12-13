Manchester City ligde son 6 maçını kazandı

Premier Lig'de son 6 maçından 6 galibiyet çıkaran Manchester City sahasında deplasmanda çıktığı son 3 maçını kazanamayan Leeds United'ı ağırlayacak.

Ev sahibi takımda Cancelo kart cezasından Rodrigo ve Phillips sakatlıklarından, misafir takımda Rodrigo, Phillips, Bamford ve Cooper'ın sakatlıklarından dolayı mücadelede forma giymeleri beklenmiyor.

Leeds United son altı lig maçından sadece birini kazandı ve bu sezon ligdeki en kötü deplasman performansından birine sahip. Manchester City maçı öncesi önemli eksiklere sahip takımda Marcelo Bielsa ve öğrencilerinin maçtan puan çıkartmak için büyük çaba sarf etmeleri gerekiyor.

Şampiyonluk adayı Manchester City'nin son dönemdeki muhteşem performansı göz önüne alındığında üst üste 7. galibiyet almamaları için hiçbir sebep yok.

Manchester City Premier Lig'de 12 maçla en fazla galibiyet alan takım olurken savunmadaki performansıyla 9 golle en az gol yiyen takım konumunda. Pep Guardiola'nın öğrencileri 18 golle kendi sahasında en fazla gol atan 3 takımdan biri.

Leeds United deplasmanda çıktığı son 6 maçta rakiplerinin gol atmasına engel olamadı.

Oran Analizi

Manchester City için beraberliğe 6 oran verildiği toplam 9 maçın hiçbiri beraberlik çıkmazken, 1.5 üst oranı 1.06 olduğunda toplam 12 maçın %92 kısmı 1.5 üst bitti.

Leeds United için 1.5 alt oranı 4.5 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst bitti.



