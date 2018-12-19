İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Manchester City, normal süresi 1-1 biten maçta Leicester City’ye penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak üst tura çıktı.

Leicester kentindeki King Power Stadı’nda oynanan müsabakada konuk ekip Manchester City, 14. dakikada Kevin De Bruyne’ün golüyle 1-0 öne geçti.

Leicester City, 73. dakikada Marc Albrighton’ın attığı golle durumu 1-1 yaparak 90 dakikanın skorunu belirledi.

Statü gereği doğrudan penaltılara gidilen karşılaşmada Manchester City, Leicester City’ye 3-1 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Manchester City’nin ilk penaltısını gole çeviren isim oldu.

Leicester City’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise takımı adına bir penaltı atışından yararlanamadı.

Burton Albion deplasmanda turladı

Kupada çeyrek finalin diğer maçında ise Middlesbrough ile Burton Albion karşı karşıya geldi.

Riverside Stadı’ında oynanan karşılaşmada Burton Albion, 48. dakikada Jake Hesketh’in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Burton Albion, bu sonuçla, kupada Manchester City’nin ardından adını yarı finale yazdıran ikinci takım oldu.