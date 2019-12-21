İngiltere Premier Lig’de zirvenin epey uzağında kalan Manchester City, milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nin forma giydiği Leicester City ile karşılaşıyor. Pep Guardiola’nın ekibi son olarak Arsenal deplasmanında 3 golle 3 puanı almasını bildi. Bu sonuçla ligde 6 maç sonra kalesini gole kapatan Man.City’de David Silva sakat. Savunmacı John Stones ve 13 gollü Agüero’nun ise antrenman eksiklikleri var ve durumları şüpheli. Lig Kupası’nda hafta içini Everton deplasmanında geçiren Leicester City, rakibini penaltılarla kupanın dışına iterken, Çağlar Söyüncü oyuna sonradan dahil oldu. Ligdeki son maçında Norwich City’i ağırlayan Brendan Rodgers’ın ekibi, geriye düştüğü maçta beraberliği yakalasa da galibiyeti getirecel golü bulamadı ve 8 maçlık müthiş galibiyet serisine son vermiş oldu. Zirvenin 10 puan uzağında haftaya giren konuk ekipte önemli bir eksik yok.

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Deplasmanda oynadığı son dört Premier Lig maçını kazanan Leicester, zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp lig tarihinde ilk kez beş maçlık seri yakalamak istiyor.

Evinde oynadığı son Premier Lig maçında Manchester United'a yenilen Manchester City, Şubat 2016'dan bu yana üst üste iki iç saha mağlubiyeti almıyor. City, Leicester'ı eli boş gönderip rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmek istiyor.

Manchester City - Leicester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Etihad Stadı'nda oynanancak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Mike Dean'in düdük çalacağı mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Manchester City - Leicester City ilk 11'ler:

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, Jesus

Leicester City: Schmeichel, Pereira, Evans, 🇹🇷Çağlar Söyüncü, Chilwell, Ndidi, Perez, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy