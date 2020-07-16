Manchester City, Koulibaly için teklifini yaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, UEFA turnuvalarından men cezasının CAS sonucunda ortadan kalkmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı. City'nin ilk olarak öncelikli hedeflerinden biri konumundaki Kalidou Koulibaly için Napoli'ye teklifini sunduğu belirtildi.

Calcio Mercato'ya göre ilk teklifini yapan Manchester City, oyuncunun transferini 70 milyon Pound düzeyinde bitirmek isterken Napoli, sunulan ilk teklifi yeterli bulmadı.

Koulibaly'nin 29 yaşına gelmiş ve Napoli'nin de Şampiyonlar Ligi şansından uzak kalmış olması transferin bedelini düşürecek faktörler olarak aktarılıyor.