Manchester City kötü gidişata 'dur' dedi

Southampton'ı deplasmanda 3-1 yenen Manchester City, Premier Lig'deki kötü gidişine son verdi.

30 Aralık 2018, Pazar 19:16
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Manchester City kötü gidişata 'dur' dedi

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında son iki maçını kaybedederek zirve yarışında ağır bir yara alan Manchester City deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi ve iki hafta aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

City'e 3 puanı getiren golleri David Silva, Agüero ve Ward-Prowse kendi kalesine attı. Southampton'ın maçtaki tek golünü ise Pierre-Emile Höjbjerg kaydederken Höjbjerg mücadelenin 85. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

City bu sonuçla 2018'i galibiyetle kapattı ve lider Liverpool'u 7 puan geriden takibii sürdürdü. Southampton ise 15 puanla 17. sırada kaldı.

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