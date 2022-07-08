Manchester City, Julian Alvarez transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City, bir transferini daha açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre River Plate'in genç santraforu Julian Alverez'le 5.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını River Plate'de kiralık olarak geçiren Alvarez, Manchester City'nin yeni sezon öncesindeki 4. transferi oldu.

Manchester City daha önce Erling Haaland, Kalvin Phillips ve Stefan Ortega Moreno transferlerini duyurmuştu.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Alverez, "Burada olduğum için çok mutluyum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birindeyim ve Pep'in oyun tarzı beni heyecanlandırıyor. Bu takımın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı

River Plate formasıyla geçtiğimiz sezon 26 maçta süre alan Julian Alvarez, 18 gol ve 6 asist kaydetti.

(NTV Spor)