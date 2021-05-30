Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük takımı belli oldu. Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea, kupayı müzesine götürdü. Maviler, tarihinde ikinci kez bu sevinci yaşarken Manchester ekibi ilk kez yer aldığı finalden boynu bükük ayrıldı.

City'nin ilk finalini kaybetmesi Şampiyonlar Ligi tarihinin tekerrür etmesine sebep oldu. Nitekim, daha önce 2000'li yıllarda ilk finalini oynayan 7 takım kupaya uzanamamıştı. 2000 yılında Valencia ve 2002 yılında Bayern Leverkusen, Real Madrid engelini geçememişti. 2004 yılında Monaco Porto'ya boyun eğerken, 2006'da Arsenal Barcelona'ya yenilerek kupanın uzağında kalmıştı. 2008'de Chelsea Manchester United'a, 2019'da Tottenham Liverpool'a ve son olarak 2020 yılında Paris Saint Germain Bayern Münih'e mağlup olup diğer takımlarla aynı kaderi paylaşmıştı.









Aynı kaderi paylaşan 8. takım

Devler Ligi finalinde rakibine tek golle mağlup olup kupayı kazanamayan Manchester City, turnuva tarihinde ilk finalini kaybeden 8. takım olarak tarihe geçti.