Manchester City ilk Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden 8. takım oldu
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Manchester City, Chelsea'ye 1-0 yenilere Şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Böylece City, bundan önceki son 7 takımla aynı kaderi paylaşmış oldu. Turnuva tarihine bakıldığında 2000'li yıllarda ilk kez finale çıkan Valencia, Bayer Leverkusen, Monaco, Arsenal, Chelsea, Tottenham ve PSG olmak üzere son 7 takım şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük takımı belli oldu. Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea, kupayı müzesine götürdü. Maviler, tarihinde ikinci kez bu sevinci yaşarken Manchester ekibi ilk kez yer aldığı finalden boynu bükük ayrıldı.
City'nin ilk finalini kaybetmesi Şampiyonlar Ligi tarihinin tekerrür etmesine sebep oldu. Nitekim, daha önce 2000'li yıllarda ilk finalini oynayan 7 takım kupaya uzanamamıştı. 2000 yılında Valencia ve 2002 yılında Bayern Leverkusen, Real Madrid engelini geçememişti. 2004 yılında Monaco Porto'ya boyun eğerken, 2006'da Arsenal Barcelona'ya yenilerek kupanın uzağında kalmıştı. 2008'de Chelsea Manchester United'a, 2019'da Tottenham Liverpool'a ve son olarak 2020 yılında Paris Saint Germain Bayern Münih'e mağlup olup diğer takımlarla aynı kaderi paylaşmıştı.
Aynı kaderi paylaşan 8. takım
Devler Ligi finalinde rakibine tek golle mağlup olup kupayı kazanamayan Manchester City, turnuva tarihinde ilk finalini kaybeden 8. takım olarak tarihe geçti.