Manchester City-Hoffenheim maç sonucu: 2-1

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi.

F Grubu son maçında Manchester City, Avrupa şansını sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda olan Hoffenheim'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

16. dakikada Kramaric'in penaltıdan attığı golle geriye düşen City, 45'te ve 61'de Leroy Sane'nin attığı gollerle karşılaşmayı çevirdi ve 13 puanla grubu tamamladı.

Hoffenheim, bu yenilgi sonrası 3 puanla bu sezonluk Avrupa defterini kapatmış oldu.

Grubun diğer maçında ise Shakhtar Donetsk ile Olympique Lyon 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Lyon, 2. olarak bir üst tura adını yazdırırken, Shakhtar 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.