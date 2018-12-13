Manchester City-Hoffenheim maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester City, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Hoffenheim'i 2-1 yenerek lider olarak son 16 takım arasına kaldı.

13 Aralık 2018, Perşembe 00:57
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Manchester City-Hoffenheim maç sonucu: 2-1

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi.

F Grubu son maçında Manchester City, Avrupa şansını sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda olan Hoffenheim'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

16. dakikada Kramaric'in penaltıdan attığı golle geriye düşen City, 45'te ve 61'de Leroy Sane'nin attığı gollerle karşılaşmayı çevirdi ve 13 puanla grubu tamamladı.

Hoffenheim, bu yenilgi sonrası 3 puanla bu sezonluk Avrupa defterini kapatmış oldu.

Grubun diğer maçında ise Shakhtar Donetsk ile Olympique Lyon 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Lyon, 2. olarak bir üst tura adını yazdırırken, Shakhtar 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

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