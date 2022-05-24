İngiltere Premier Ligi'nde son haftaya kalan şampiyonluk yarışının galibi Manchester City oldu. 93 puanla mutlu sona ulaşan City, 92 puanla ikinci sırada kalan Liverpool'la girdiği zirve kapışmasında sahasında 2-0 yenik duruma düştüğü mücadelede Aston Villa'yı 3-2 yenerek, Premier Lig'de 6. kez mutlu sona ulaştı. Son şampiyonu ateşleyen isim ise Galatasaray taraftarı olan ve Aslan'ın UEFA Kupası'nın aldığı yer (Kopenhag) ile tarihte (17 Mayıs 2000) evlenen İlkay Gündoğan'dı. 68'de oyuna giren İlkay, önce takımının ilk golünü, daha sonra da skor 2-2'yken bitime 9 dakika kala zaferi getiren golü (3-2) ağlarla buluşturdu.

Kontratı da uzatılacak

5 gün arayla çifte mutluluk yaşayan Türk asıllı Alman futbolcu, "Harika bir şekilde İngiltere'de şampiyon olduk. Şüphesiz, kariyerimdeki en unutulmaz anlardan birini yaşadım. Bu anı asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı. Sözleşmesi 2023'te bitecek 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla artık yeni sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.