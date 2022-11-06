Manchester City - Fulham maçına damga vuran görüntü

Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City sahasında Fulham ile karşılaştı. Karşılaşmanın 16. dakikasında ev sahibi takım Julian Alvarez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 26. dakikasında ise Joao Cancelo gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltı atışında topun başına geçen Andreas Pereira skora denge getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşma 1-1 devam ederken, 90+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kevin de Bruyne rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Mücadelenin sonunda kazanılan penaltıyı Erling Haaland gole çevirdi ve takımının 10 kişi kaldığı maçta üç puanı almasını sağladı.

SAHA GÖREVLİSİNİN DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yoğun bir yağmur altında oynanan karşılaşmanın devre arasında ise Manchester City'nin Ettihad Stadyumu'nda çalışan bir saha görevlisi dikkat çekti.





Yağmur yağışı sebebiyle devre arasında sahada zemin kontrolü yapan saha görevlisi bir şort giymişti ve bacağında Manchester City'nin ezeli rakibi Manchester United'ın dövmesi vardı.

Bu görüntü foto muhabirlerinin gözünden kaçmazken, İngiliz basınında, "Acaba iş görüşmesinde bunu söyleseydi işe alınır mıydı?" yorumları yapıldı.

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