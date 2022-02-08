Manchester City evinde bambaşka

Manchester City, Aralık ayında Brentford'a karşı 1-0 galibiyet de dahil olmak üzere Çarşamba günleri oynadığı son 17 Premier Lig maçının her birini kazandı. Manchester City'den daha iyi bir seriye Liverpool 2018 ve 2020 yılları arasında Cumartesi günleri 21 galibiyet ile ilk sırada yer alıyor.

Ekim ayında Crystal Palace'a 2-0 yenildiği maçtan bu yana Manchester City, Premier Lig'de evinde oynadığı son altı maçta toplam 20 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. Genel olarak Maviler Etihad Stadı'nda 353 Premier Lig maçında maç başına 2,2 gol ortalaması ile 771 gol attarken ligde en iyi orana sahip.

Mücadele öncesi en dikkat çeken istatistik, Manchester City'de Kevin De Bruyne, Premier Lig'de yükselen takımlara karşı oynadığı son 12 maçta 5 gol 8 asist yaptı.



