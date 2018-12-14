Pep Guardiola yönetiminde fırtına gibi esen ve liderlik koltuğunu kimselere bırakmayan Manchester City, 17. hafta maçında Cenk Tosunlu Everton'u konuk edecek. Geçen hafta Chelsea'ye 1-0 kaybeden ve nağmağlup ünvanını kaybeden City, evinde Everton'u mağlup ederek kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Son 2 maçında 2 puan toplayabilen Everton ise, City deplasmanında sürpriz yapmak istiyor.

1-1 berabere biten Newcastle maçında aylar sonra ilk 11'e giren milli futbolcumuz Cenk Tosun, istenilen performansı gösteremeyince Watford maçında kulübeye çekilmişti. Richarlison'un yükselen grafiği nedeniyle Cenk'in yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Manchester City - Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 15:30'da başlayacak. Craig Pawson'ın düdük çalacağı mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Delph, Bernardo Silva, Fernandinho, İlkay, Mahrez, Sane, Sterling

Everton: Pickford, Keane, Mina, Zouma, Coleman, Gomes, Gueye, Digne, Bernard, Sigurdsson, Richarlison

Manchester City'de sakatlığı bulunan David Silva, Bravo, Mangala ve Mendy karşılaşmada formaya giyemeyecek. Konuk ekip Everton'da ise Gueye ve Schneiderlin'in durumu maç saatinde belli olacak.