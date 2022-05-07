İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre Manchester City, Erling Haaland’ı 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yıllık 30 milyon Euro

İddialara göre futbolcu ile kulüp arasında anlaşmaya varılırken, Norveçli golcünün İngiliz ekibinden yıllık 30 milyon Euro kazanacağı ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.

Pep Guardiola iddialara cevap vermedi

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz haftalarda Haaland iddialarına şu sözlerle cevap vermişti: "Şu anda bu kulüpte gelecek sezon ne olacağını düşünmek gibi bir endişem yok. Bu sezon iyi bir forvetle oynuyoruz. Yani gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Bu yüzden gelecek sezon için konuşmayacağım."

Alman ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 28 maçta, 28 gol ve8 asistlik performansa imza attı.



