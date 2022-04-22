İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City aynı zamanda gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekip hücum hattını net bir golcü ile sağlamlaştırmak istiyor.

BBC'de yer alan habere göre Manchester City, Erling Haaland ile anlaşmaya çok yakın. Taraflar arasında henüz bir anlaşma yok ancak görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

75 milyon Euro serbest kalma maddesi

Haaland'ın Borussia Dortmund ile olan mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor ancak sözleşmede yaklaşık 75 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Benzema etkili oldu

Manchester City'nin yanı sıra Barcelona ve Real Madrid de futbolcu ile yakından ilgilendi. Ancak Barcelona'yı düşünmeyen Haaland'ın, Karim Benzema'nın Real Madrid'de gösterdiği başarılı perfomans ve Manchester City'nin kendisine sunduğu teklif nedeniyle İngiliz kulübüne daha yakın olduğu iddialar arasında yer aldı.

Pep Guardiola iddialara cevap vermedi

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde Haaland iddilarına şu sözlerle cevap vermişti: "Şu anda bu kulüpte gelecek sezon ne olacağını düşünmek gibi bir endişem yok. Bu sezon iyi bir forvetle oynuyoruz. Yani gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Bu yüzden gelecek sezon için konuşmayacağım."



