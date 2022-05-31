Transferde hücum oyuncularına yönelen Manchester City, Erling Haaland’ın ardından bir sansasyonel transfer daha yapmanın peşinde. Rafael Leao’yu gündemine alan Manchester City, Portekizli yıldız oyuncuyu kulübe getirmek istiyor. 22 yaşındaki oyuncu için menajeri Jorge Mendes’le görüşmelere birkaç hafta önce başlandığı öğrenildi.

Hücumda artan oyuncu sayısıyla birlikte kadrodan bazı isimlerin de ayrılacağı öngörülürken, bu isimlerin önümüzdeki yaz sözleşmeleri bitecek olan Riyad Mahrez ve Raheem Sterling olması bekleniyor.

Real Madrid’in de büyük ilgi gösterdiği Rafael Leao için Milan çıkan iddialar sonrası oyuncuyu kulüpte tutmak istediklerini ve serbest kalma bedelinin altında hiçbir bedeli kabul etmeyeceklerini belirtmişti.