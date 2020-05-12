Manchester City de Kingsley Coman yarışına katıldı

Real Madrid ve Barcelona'nın gözü, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman'da iken kendilerine İngiltere'den güçlü bir rakip gelmiş durumda.

Sky Germany'ye göre Manchester City, İspanyol devlerinin kadrosuna katmak istediği Fransız oyuncu için devreye girdi.

Bayern Münih'in Coman'ı satmak gibi bir niyeti olmasa da Sane'yi transfer etmek istemeleri Manchester City'yi avantajlı kılabilir.

Bu yaz maddi şartlar nedeniyle artması muhtemel takas senaryolarından biri gerçekleşerek Coman'ın Manchester City'te transfer olması beklenebilir.