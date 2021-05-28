UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020/21 sezonunun en büyüğü belli oluyor. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Thomas Tuchel'li Chelsea, Avrupa'nın 1 numaralı kupasını müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de şampiyon olan City, Kupa 1'i de kazanıp yıllardır hayalini süslediği başarıya ulaşmak istiyor. 2011/12'de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Chelsea ise müzesine 2. kupayı götürmeyi amaçlıyor.

Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda?

29 Mayıs Cumartesi günü Estadio do Dragao'da oynanacak Manchester City - Chelsea maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek dev maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Manchester City - Chelsea muhtemel 11'ler:

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, Silva, İlkay, De Bruyne, Foden, Mahrez

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Rüdiger, Silva, Kante, Jorginho, James, Chilwell, Mount, Ziyech, Werner

Manchester City finale nasıl geldi?

2020/21 sezonuna C Grubu'ndan giriş yapan Manchester ekibi, Porto, Olympiakos ve Marsilya'nın önünde 16 puanla grubu lider tamamladı. Son 16'ta Bundesliga ekibi Mönchengladbach'ı iki maçta da 2-0'la geçen City, çeyrek finalde bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'la karşılaştı.

İki maçtan da 2-1 galip ayrılan Guardiola'nın öğrencileri yarı finalde yıldzılar topluluğu PSG'yi saf dışı bıraktı. Paris'te 2-1, evinde ise 2-1 kazanan Manchester City, final biletini kaptı.

Chelsea finale nasıl geldi?

2020/21 sezonuna E Grubu'ndan giriş yapan Chelsea, 14 puanla liderlik koltuğuna oturdu, Sevilla, Krasnodar ve Rennes'in önünde son 16 biletini kaptı. Atletico Madrid'i deplasmanda 1-0'la geçen Londra temsilcisi, evinde aldığı 2-0'lık galibiyetle tur atladı. Juventus'u eleyerek sezonun en büyük sürprizlerinden birisini yapan Porto ile çeyrek finalde kozlarını paylaşacan Maviler, Portekiz ekibine şans tanımadı.

Deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea, evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyete rağmen yarı finalde Real Madrid'e rakip oldu. Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olarak Madrid karşısında favori olmayan Chelsea, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı dev rakibini rövanşta 2-0 mağlup etti ve finale yükselmeyi başardı.