Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda?
Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020/21 sezonu şampiyonu belli oluyor. İki İngiliz devi Manchester City ile Chelsea, kupayı müzeye götürmek için kozlarını paylaşacak. Estadio do Dragao'da oynanacak dev final öncesi geri sayım başladı. Pep Guardiola yönetimindeki City, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. 2011/12'de mutlu sona ulaşan Chelsea ise Thomas Tuchel'le büyük başarıyı tekrarlamaya çalışacak. Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020/21 sezonunun en büyüğü belli oluyor. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Thomas Tuchel'li Chelsea, Avrupa'nın 1 numaralı kupasını müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de şampiyon olan City, Kupa 1'i de kazanıp yıllardır hayalini süslediği başarıya ulaşmak istiyor. 2011/12'de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Chelsea ise müzesine 2. kupayı götürmeyi amaçlıyor.
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda?
29 Mayıs Cumartesi günü Estadio do Dragao'da oynanacak Manchester City - Chelsea maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek dev maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Manchester City - Chelsea muhtemel 11'ler:
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, Silva, İlkay, De Bruyne, Foden, Mahrez
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Rüdiger, Silva, Kante, Jorginho, James, Chilwell, Mount, Ziyech, Werner
Manchester City finale nasıl geldi?
2020/21 sezonuna C Grubu'ndan giriş yapan Manchester ekibi, Porto, Olympiakos ve Marsilya'nın önünde 16 puanla grubu lider tamamladı. Son 16'ta Bundesliga ekibi Mönchengladbach'ı iki maçta da 2-0'la geçen City, çeyrek finalde bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'la karşılaştı.
İki maçtan da 2-1 galip ayrılan Guardiola'nın öğrencileri yarı finalde yıldzılar topluluğu PSG'yi saf dışı bıraktı. Paris'te 2-1, evinde ise 2-1 kazanan Manchester City, final biletini kaptı.
Chelsea finale nasıl geldi?
2020/21 sezonuna E Grubu'ndan giriş yapan Chelsea, 14 puanla liderlik koltuğuna oturdu, Sevilla, Krasnodar ve Rennes'in önünde son 16 biletini kaptı. Atletico Madrid'i deplasmanda 1-0'la geçen Londra temsilcisi, evinde aldığı 2-0'lık galibiyetle tur atladı. Juventus'u eleyerek sezonun en büyük sürprizlerinden birisini yapan Porto ile çeyrek finalde kozlarını paylaşacan Maviler, Portekiz ekibine şans tanımadı.
Deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea, evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyete rağmen yarı finalde Real Madrid'e rakip oldu. Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olarak Madrid karşısında favori olmayan Chelsea, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı dev rakibini rövanşta 2-0 mağlup etti ve finale yükselmeyi başardı.