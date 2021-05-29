UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020/21 sezonunun en büyüğü belli oluyor. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Thomas Tuchel'li Chelsea, Avrupa'nın 1 numaralı kupasını müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de şampiyon olan City, Kupa 1'i de kazanıp yıllardır hayalini süslediği başarıya ulaşmak istiyor. 2011/12'de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Chelsea ise müzesine 2. kupayı götürmeyi amaçlıyor. İngiltere Premier Lig’de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı. 1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid’e üstünlük kurarak şampiyon oldu.

GOL | 42' Şampiyonar Ligi finalinde gol perdesi ilk yarının son anlarında açıldı. Mendy'nin uzun pasında Chilwell, tek pas yaptı. Sol kanatta topla buluşan Mount, harika bir ara pası attı. Kaleci Ederson'dan kurtulan Havertz, topu boş ağlara gönderdi.









Manchester City - Chelsea maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda?

Estadio do Dragao'da oynanan Manchester City - Chelsea maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelen dev maçın canlı skor takibi haberimizde.

Manchester City - Chelsea ilk 11'ler:

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, Foden

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Havertz, Werner

Manchester City finale nasıl geldi?

2020/21 sezonuna C Grubu'ndan giriş yapan Manchester ekibi, Porto, Olympiakos ve Marsilya'nın önünde 16 puanla grubu lider tamamladı. Son 16'ta Bundesliga ekibi Mönchengladbach'ı iki maçta da 2-0'la geçen City, çeyrek finalde bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'la karşılaştı.

İki maçtan da 2-1 galip ayrılan Guardiola'nın öğrencileri yarı finalde yıldzılar topluluğu PSG'yi saf dışı bıraktı. Paris'te 2-1, evinde ise 2-1 kazanan Manchester City, final biletini kaptı.

Chelsea finale nasıl geldi?

2020/21 sezonuna E Grubu'ndan giriş yapan Chelsea, 14 puanla liderlik koltuğuna oturdu, Sevilla, Krasnodar ve Rennes'in önünde son 16 biletini kaptı. Atletico Madrid'i deplasmanda 1-0'la geçen Londra temsilcisi, evinde aldığı 2-0'lık galibiyetle tur atladı. Juventus'u eleyerek sezonun en büyük sürprizlerinden birisini yapan Porto ile çeyrek finalde kozlarını paylaşacan Maviler, Portekiz ekibine şans tanımadı.

Deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea, evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyete rağmen yarı finalde Real Madrid'e rakip oldu. Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olarak Madrid karşısında favori olmayan Chelsea, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı dev rakibini rövanşta 2-0 mağlup etti ve finale yükselmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi’nde yaklaşık 1,8 milyar Euro'luk final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu finalinde karşılaşan İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea’nin kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 780 milyon Euro'nun üzerinde. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar Euro, Chelsea’de ise 779,8 milyon Euro oldu.