Manchester City - Chelsea maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Manchester City - Chelsea maçı canlı... Premier Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Pep Guardiolar yönetmindeki Manchester City ile Frank Lampard'lı Chelsea, derbi zaferi için kozlarını paylaşıyor. Futbolsever, heyecanla beklenen mücadele için geri sayıma geçti. Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Manchester City - Chelsea canlı anlatım ve skor takibi haberimzde olacak.
Premier Lig'in 13. haftasında yıldızlar topluluğu Manchester City, taraftarı önünde transfer yasağıyla sezona giren ve genç ağırlıklı oyuncularla zirve kovalayan Chelsea'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda fire vermek istemeyen iki takımın da galibiyetten başka çaresi yok. Chelsea, 26 puanla 3. sırada yer alıyor. Manchester City ise 25 puanla 4. sırada bulunuyor.
Ev sahibi City'de Sane, Laporte, Zinchenko sakatlıkları, Bernardo Silva ise kırmızı kart cezası nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Loftus-Cheek ile Rüdiger sakatlıkları bulunan isimler.
Bu haberi de okudularManchester City - Chelsea canlı izle | Manchester City - Chelsea şifresiz
Manchester City - Chelsea maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Martin Atkinson'ın düdük çalacağı dev maç S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
Manchester City - Chelsea ilk 11'ler:
Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, Rodri, Silva, Mahrez, De Bruyne, Sterling, Agüero
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Pulisic, Abraham