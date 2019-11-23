Premier Lig'in 13. haftasında yıldızlar topluluğu Manchester City, taraftarı önünde transfer yasağıyla sezona giren ve genç ağırlıklı oyuncularla zirve kovalayan Chelsea'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda fire vermek istemeyen iki takımın da galibiyetten başka çaresi yok. Chelsea, 26 puanla 3. sırada yer alıyor. Manchester City ise 25 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ev sahibi City'de Sane, Laporte, Zinchenko sakatlıkları, Bernardo Silva ise kırmızı kart cezası nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Loftus-Cheek ile Rüdiger sakatlıkları bulunan isimler.

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Manchester City - Chelsea maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Martin Atkinson'ın düdük çalacağı dev maç S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Manchester City - Chelsea ilk 11'ler:

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, Rodri, Silva, Mahrez, De Bruyne, Sterling, Agüero

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Pulisic, Abraham