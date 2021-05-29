Avrupa futbolunun kalbi Şampiyonlar Ligi finali için çarpıyor. Portekiz'in Porto şehrine oynanacak mücadelede iki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea, kupanın sahibi olabilmek için mücadele edecek.

Devler Ligi'nde üçüncü kez final oynayacak olan Chelsea, daha önce 2011-2012 sezonunda olmak üzere 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Maviler'in rakibi Manchester City ise tarihinde ilk kez final heyecanı yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda ilk finale çıkan ekipler kupanın sahibi olamıyor.

2000'li yıllarda ilk kez finale çıkan son 7 takım kupayı rakibine kaptırdı. 2000 yılında Valencia ve 2002 yılında Bayern Leverkusen, Real Madrid engelini geçememişti. 2004 yılında Monaco Porto'ya boyun eğerken, 2006'da Arsenal Barcelona'ya yenilerek kupanın uzağında kalmıştı. 2008'de Chelsea Manchester United'a, 2019'da Tottenham Liverpool'a ve son olarak 2020 yılında Paris Saint Germain Bayern Münih'e mağlup olup diğer takımlarla aynı kaderi paylaşmıştı.









Tarih tekerrür eder mi?

Tarih bu finalde tekerrür eder mi bilinmez ama bu ilginç istatistiğe göre Chelsea, Manchester City'nin bir adım önünde yer alıyor.