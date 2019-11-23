Manchester City - Chelsea canlı izle | Manchester City - Chelsea şifresiz
Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Guardiola önderliğindeki Manchester City taraftarı önünde 3 puana ulaşmak istiyor. Lampard yönetiminde genç kadrosuyla harikalar yaratan Chelsea ise deplasmandan alacağı galibiyetle yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'S Sport canlı izle, S Sport şifresiz' araması yapıyor. Manchester City - Chelsea maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Premier Lig'in 13. haftasında yıldızlar topluluğu Manchester City, taraftarı önünde transfer yasağıyla sezona giren ve genç ağırlıklı oyuncularla zirve kovalayan Chelsea'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda fire vermek istemeyen iki takımın da galibiyetten başka çaresi yok. Chelsea, 26 puanla 3. sırada yer alıyor. Manchester City ise 25 puanla 4. sırada bulunuyor.
Ev sahibi City'de Sane, Laporte, Zinchenko sakatlıkları, Bernardo Silva ise kırmızı kart cezası nedeniyle dev maçta forma giyemiyor. Chelsea'de ise Loftus-Cheek ile Rüdiger sakatlıkları bulunan isimler.
MANCHESTER CİTY - CHELSEA CANLI İZLE
Manchester City - Chelsea maçı hangi kanalda?
Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşma TSİ 20.30'da başladı. Martin Atkinson'ın düdük çaldığı dev maç S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Manchester City - Chelsea ilk 11'ler:
Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, Rodri, Silva, Mahrez, De Bruyne, Sterling, Agüero
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Pulisic, Abraham