Premier Lig'in 13. haftasında yıldızlar topluluğu Manchester City, taraftarı önünde transfer yasağıyla sezona giren ve genç ağırlıklı oyuncularla zirve kovalayan Chelsea'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda fire vermek istemeyen iki takımın da galibiyetten başka çaresi yok. Chelsea, 26 puanla 3. sırada yer alıyor. Manchester City ise 25 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ev sahibi City'de Sane, Laporte, Zinchenko sakatlıkları, Bernardo Silva ise kırmızı kart cezası nedeniyle dev maçta forma giyemiyor. Chelsea'de ise Loftus-Cheek ile Rüdiger sakatlıkları bulunan isimler.

Manchester City - Chelsea maçı hangi kanalda?

Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşma TSİ 20.30'da başladı. Martin Atkinson'ın düdük çaldığı dev maç S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Manchester City - Chelsea ilk 11'ler:

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, Rodri, Silva, Mahrez, De Bruyne, Sterling, Agüero

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Pulisic, Abraham