Manchester City Çağlar Söyüncü'yü radarına aldı. Premier Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen ve son olarak lider Liverpool'a 3-1 mağlup olan Manchester City'de Pep Guardiola, gözünü Leicester City'nin stoper ikilisi Jonny Evans ve Çağlar Söyüncü'ye dikti.

Savunmada gösterdikleri performansla 12. hafta sonunda Leicester'ı ikinci sıraya taşıyan Evans-Çağlar ikilisi lige kusursuz bir başlangıç yapmıştı.

Liverpool'un 9 puan gerisinde kalan Manchester City ise defansta Vincent Kompany'nin yerini bir türlü dolduramadı. Pep, daha önce Leicester'dan Harry Maguire'yi istemiş ancak Manchester United ellerinden kapmıştı. Sakatlanan Laporte yerine savunmada orta saha oyuncusu Fernandinho'yu kullanan Guardiola, ocak transfer döneminde yeni bir stoper almayı istiyor.

Guardiola'nın hedefinde ise Leicester City'nin stoper ikilisi Evans ve milli stoperimiz Çağlar bulunuyor.

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