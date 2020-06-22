Manchester City - Burnley maç sonucu: 5-0

Premier Lig'in 30. haftasında Burnley'i konuk eden Manchester City, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 22:35 Son Güncelleme:
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Manchester City - Burnley maç sonucu: 5-0

Premier Lig'de ikinci sırada bulunan Manchester City, 30. hafta maçında Etihad Satdı’nda Burnley’i konuk etti.

Maça hızlı başlayan Manchester City, 22. dakikada Phil Foden’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Manchester City, Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez’in 43. ve 45+3. dakikalarda attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

Maçın ikinci yarısında da oyunu kontrolü altında tutan Manchester City, David Silva’nın 51. dakikada attığı golle skoru 4-0 yaptı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola’nın öğrencileri, Phil Foden’in 63. dakikada attığı golle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Manchester City bu sonuçla puanını 63’e yükseltirken, Burnley 39 puanda kaldı.

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