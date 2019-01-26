Manchester City, Burnley karşısında zorlanmadı: 5-0

İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) Manchester City, Burnley’yi 5-0 mağlup etti. Burnley karşısında zorlanmayan Manchester City, FA Cup'ta adını 5. tura yazdırdı.

26 Ocak 2019, Cumartesi 20:49
- A +
Manchester City, Burnley karşısında zorlanmadı: 5-0

 İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. turunda Manchester City, konuk ettiği Burnley’yi 5-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Etihad Stadı’nda oynanan kupa mücadelesine hızlı başlayan Manchester City, 23. dakikada Gabriel Jesus’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 52. dakikada Bernardo Silva, 61. dakikada Kevin de Bruyne, 73. dakikada Kevin Long (kendi kalesine) ve 85. dakikada penaltıdan Sergio Agüero’nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrılarak adını 5. tura yazdırdı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.