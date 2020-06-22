Manchester City - Burnley canlı izle (Manchester City - Burnley canlı şifresiz yayın)
Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, Burnley'i konuk ediyor. Lider Liverpool'u takibini sürdüren Pep Guardiola'nın ekibi evinde 3 puana uzanmak istiyor. Orta sıralarda yer alan Burnley ise güçlü rakibine çelme takmanın peşinde. Manchester City - Burnley maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Liverpool'un ardıdan 2. sırada bulunan Manchester City, Burnley'i konuk ediyor. 60 puanı bulunan City, evinde 3 puana uzanmak istiyor. 39 puanla 11. sırada yer alan Burnley ise deplasmanda sürpriz peşinde. Etihad Stadı'ndan oynanan mücadele TSİ 22.00'de başladı. Andre Marriner'in düdük çaldığı 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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Manchester City - Burnley ilk 11'ler:
Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodrigo, D Silva (C), Foden, Bernardo, Mahrez, Aguero
Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, Brownhill, Westwood, Cork, McNeil, Rodriguez, Vydra