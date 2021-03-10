Manchester City-Borussia Mönchengladbach maçı Macaristan’da oynanacak

UEFA’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Manchester City’nin Borussia Mönchengladbach’ı ağırlayacağı karşılaşmaya, Almanya ve İngiltere arasındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

Mücadele, planlandığı gibi 16 Mart Salı günü TSİ 23.00’te başlayacak.

Manchester City, seyahat kısıtlamaları sebebiyle yine Puskas Arena’da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

AA