Manchester City - Borussia Mönchengladbach (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşıyor. İlk maçta Bernardo Silva ve Gabriel Jesus'un golleriyle skora giden Manchester City, avantajla sahaya çıkacak. Ligde fırtına gibi esen Pep Guardiola yönetimindeki City, Devler Ligi'nde de yoluna devam etmek istiyor. Marco Rose'un Gladbach'ı ise dev rakibi karşısında sürpriz kovalayacak. Karşılaşma öncesi iki takımda da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta Porto, Borussia Dortmund, PSG ve Liverpool adını çeyrek finale yazdırmıştı. Devler Ligi'nde son 8'e kalacak diğer 4 takım da Salı ve Çarşamba gecesi oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

Manchester City - Borussia Mönchengladbach ilk 11'leri belli oldu!

Manchester City’nin ilk 11’i: Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden

M'Gladbach’ın ilk 11’i: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Embolo, Thuram





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