UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Borussia Dortmund, avantaj için sahaya çıkacak. Premier Lig'de fırtına gibi esen Pep Guardiola'nın City'si, çıkışını Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda da sürdürmeye çalışacak. Erling Haaland'lı Dortmund ise İngiltere'de dev rakibine çelme takmaya çalışacak. Karşılaşma öncesi City'de eksik bulunmazken, konuk ekipte Witsel, Zagadou, Schmelzer, Sancho ve Moukoko yok.

Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Nisan Salı günü City of Manchester'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00’de başlayacak. beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak 90 dakikayı Ovidiu Hategan yönetecek. Maçın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Manchester City - Borussia Dortmund muhtemel 11'ler:

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, İlkay, Foden, Silva, Sterling

Borussia Dortmund: Hitz, Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro, Delaney, Dahoud, Bellingham, Reus, Hazard, Haaland