Manchester City - Borussia Dortmund maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Borussia Dortmund, avantaj için sahaya çıkıyor. Premier Lig'de fırtına gibi esen Pep Guardiola'nın City'si, çıkışını Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda da sürdürmeye çalışıyor. Erling Haaland'lı Dortmund ise İngiltere'de dev rakibine çelme takmaya çalışacak. Karşılaşma öncesi City'de eksik bulunmazken, konuk ekipte Witsel, Zagadou, Schmelzer, Sancho ve Moukoko yok.

MANCHESTER CITY DORTMUND MAÇI CANLI

Mücadele başladı.

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İşte 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Foden, Mahrez, De Bruyne.

Dortmund: Hitz, Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland.

Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün City of Manchester'da oynanan müsabaka TSİ 22.00’de başladı. beIN Sports 3'den naklen yayınlanan 90 dakikayı Ovidiu Hategan yönetiyor. Maçın canlı skor takibi ise haberimizde.



