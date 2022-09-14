Manchester City - Borussia Dortmund maçı iddaa oranları

İngiltere Premier Lig'de ilk 6 haftayı yenilmeden 14 puanla geçen Manchester City, Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle geçtiğimiz hafta sonunu maç yapmadan geçti. Şampiyonlar Ligi'ne de Sevilla deplasmanında 4-0 kazanarak başladılar... Aymeric Laporte sakat, Kyle Walker maç saati netleşecek. Dortmund'dan transfer edilen Erling Haaland yeni sezona çılgın bir giriş yaptı; 8 resmi maçta 12 gol (EPL 10 gol - ŞL 2 gol) attı. Haaland'ın hücum partnerleri büyük olasılıkla Phil Foden ve Jack Grealish olacak. Dortmund'dan transfer edilen bir diğer isim, Manuel Akanji'nin Ruben Dias'la stoper ikilisini oluşturması bekleniyor.

MAN CITY - DORTMUND MAÇI İDDAA ORANLARI!

Üst üste 3 maç kalesini gole kapattıktan sonra RB Leipzig karşısında dağılan Dortmund'da, deplasman kafilesinde 4 isim yer almadı. Testis kanseri teşhisi konulan Sebastian Haller'i bir kenara bırakırsak; Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud, Gregor Kobel ve Mateu Morey Bauza kadroda yok. Karim Adeyemi, Thorgan Hazard ve Donyell Malen maç saati netleşecek. Kobel'in yokluğunda kalede Alexander Meyer izlemeye devam edeceğiz. Orta sahanın merkezinde Jude Bellingham ve milli oyuncumuz Salih Özcan forma giyecek. Kanatlarda Raphael Guerreiro ve Thomas Meunier olacak. Hücum merkezinde ise Anthony Modeste en olası isim... 2004'lü Youssoufa Moukoko bu sezon sadece 2 maçta ilk 11'de maça başladı. Thorgan Hazard yetişmezse; Modeste'nin arkasında, Marco Reus ve Julian Brandt'a Marius Wolf eşlik edecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester City'nin bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta 16 gol izledik. Geçen sezonu da hesaba katarsak Etihad'da 9 maçtır 2.5 gol barajı aşılıyor.

- Dortmund'un bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ü "2.5 ÜST" bitti. (4 maç - 11 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu! %52'lik kesim Erling Haaland'ın yeni takımının, eski takımını yenmesini bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.