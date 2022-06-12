Bir süredir uzak kaldığı şampiyonluk mücadelesine gelecek sezon geri dönmek isteyen Barcelona, kadrosunu Bernardo Silva ile güçlendirmek istiyor ancak Manchester City Portekizli yıldızın takımdan ayrılmasına kolay kolay izin vermeyecek.

Mirror'da yer alan habere göre Barcelona'nın ilgisi sonrası Manchester City, Portekizli yıldız Bernardo Silva için talep edeceği bonservis bedelini belirledi.

İngiliz ekibi, yapılacak olan bir transfer girişiminde 80 milyon Sterlin'den daha fazla bir bonservis bedeli talep etmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon ilgilendi

Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak isteyen Barcelona, futbolcuyu geçtiğimiz sezon da transfer etmek istemişti. Aktarılan bilgilere göre teknik direktör Pep Guardiola dahi oyuncusunun ailevi nedenlerle transferine sıcak bakıyordu. Ancak Katalan ekibi istenen bonservis bedelini o dönem karşılayamadı ve transfer gerçekleşmedi.

Ancak Bernardo Silva'nın geride bıraktığımız sezonda gösterdiği perfortmans ve kazanılan şampiyonluüğun mimarları arasında yer alması takım içindeki fikri değiştirdi. Hem Pep Guardiola hem de Manchester City kadronun vazgeçilmezleri arasına giren futbolcuyu kolay kolay bırakmak istemiyor.

Barcelona'dan Frenkie de Jong formulü

Teknik direktör Xavi'nin futbolc tarzını çok beğendiği Benrardo Silva'yı kadrosuna katmak isteyen Barcelona, transfere kaynak yaratmak için Frenkie de Jong'dan vazgeçmeye hazır. Ktalan ekibi, Hollandalı futbolcunun 70 milyon Sterlin'e Manchester United'a transfer olması durumunda gelecek olan parayı transferde kullanmak istiyor.

Ancak haberde Frenkie de Jong'un transferinden gelecek olan bonservis gelirisinin Barcelona'nın Bernardo Silava'yı almasına yetmeyeceği belirtiliyor.

Bernardo Silva'dan transfer açıklaması

Manchester City, Bernardo Silva'nın 3 yılı kalan mevcut sözlşemesini uzatmayı planlarken, Portekizli yıldız geçtiğimiz haftalarda geleceği hakkında şu açıklamaları yapmıştı: "Maalesef cevap veremeyeceğim çünkü milli takımdayım ve kalan maça süper odaklanmış durumdayım. Sezon bittiğinde, bakalım ne olacak."

Pep Guardiola ise geçtiğimiz günlerde Bernardo Silva'nın transferi için şu sözleri dile getirmişti: "Onu istiyorlarsa zor olacak"



