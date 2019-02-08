Manchester City attı, Everton sevindi!

Premier Lig’deCenk Tosun’un başlaması aylar almıştı. forma giydiği maçta Everton, sahasında son şampiyon Manchester City’ye 2-0 kaybetti. Ligde üst üste ikinci yenilgisini yaşayan ev sahibinde taraftarların bazıları, bu mağlubiyete çok sevindi! Bu sonucun ardından City, Everton’ın ezeli rakibi olan 62 puanlı Liverpool’u maç fazlası ve averajla geçerek liderliği ele geçirdi.

Tribünlerin bir kısmı, konuk takımın Aymeric Laporte ve Gabriel Jesus ile bulduğu goller sonrasında ayağa kalkıp, adeta kendi takımları gol atmışcasına sevinç gösterilerinde bulundular. Bu arada Cenk’li Everton, Merseyside derbisinde Liverpool’u, 3 Mart’ta stadı Goodison Park’ta konuk edecek.