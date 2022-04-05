Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Guardiola'nın Manchester City'si, Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini ağırlayacak. Nefes kesecek kapışma öncesi heyecan dorukta. Peki, Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerin ilk heyecanı bu akşam başlayacak. Avrupa'da saatlerin geri alınmasının ardından artık Türkiye'deki futbolseverler, Kupa 1'in heyecanını 23.00 yerine 22.00'de yaşayacak. Gecenin sonucu merakla beklenen mücadelesinde Pep Guardiola'nın göze hoş gelen futboluyla ön plana çıkan Manchester City'si, evinde Diego Simeone'nin savunma ağırlıklı mücadeleci Atletico Madrid'i sahasında ağırlayacak.
Ev sahibinde Ruben Dias ve Cole Palmer, Atletico'da Hector Herrera ile Jose Gimenez sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Etihad Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Manchester City - Atletico Madrid muhtemel 11'ler...
M.City: Ederson, Cancelo, Laporte, Stones, Zinchenko, B.Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Foden, Sterling
A.Madrid: Oblak, Savic, Hermoso, Reinildo, Llorente, De Paul, Kondogbia, Koke, Lodi, Griezmann, Felix
Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.