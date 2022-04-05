Manchester City - Atletico Madrid maç sonucu: 1-0

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerin ilk heyecanı başladı. Gecenin sonucu merakla beklenen mücadelesinde Pep Guardiola'nın göze hoş gelen futboluyla ön plana çıkan Manchester City'si, evinde Diego Simeone'nin savunma ağırlıklı mücadeleci Atletico Madrid'i sahasında ağırladı.

Taraftar desteğini de arkasına alan İngilizler baştan sona topa hakim olduğu maçta pozisyonlar arasa da Madrid ekibi en iyi bildiği işi yaptı, çok iyi kapandı. Ancak Maviler 70'te Philip Foden'ın derin pası, Kevin de Bruyne'nun da şık bitiriciliği ile dengeyi bozdu ve 1-0 öne geçti.

Bu dakikanın ardından tempo düştü ve mücadeleden başka gol sesi çıkmadı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Manchester City gelecek hafta çarşamba günü oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajı kaptı.

80' Foden sağ kanattan şık çalımlarla geldi, içeri çevirdi, savunmadan sekent top Silva'nın önüne düştü. Silva müsait pozisyondaki De Bruyne'yi gördü, yıldız oyuncu gelişine vurdu, kale önünden savunma çıkarttı.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, dev mücadele başladı.

12' De Bruyne sol kanattan korneri kullandı, ceza alanı içinde Laporte kafayı vurdu ancak aut.

30' City taraftarı önünde oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıksa da Atletico Madrid adeta etten duvar örüyor.

45' İlk yarıda uzatma dakikası gösterilmedi.

Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

EN TEHLİKELİ POZİSYON!

55' De Bruyne ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta plaseyi vurdu, Oblak köşeye giden topu çıkardı, ardından ayağıyla topu uzaklaştırdı.

63' City sağ taraftan korneri kullandı, Laporte içerde iyi yükselip kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gidiyor.

67' Bernardo Silva sol kanattan ortaladı, ceza alanında Mahrez sert bir kafa vuruşu çıkardı ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL!

70' Foden savunma arkasına sarkan De Bruyne'a ince bir pas attı, Belçikalı yıldız da sağ çaprazdan sol direğe doğru yerden vurdu ve fileleri sarstı. City sonunda kilidi açtı, skor şimdi 1-0!

80' Foden sağ kanattan şık çalımlarla geldi, içeri çevirdi, savunmadan sekent top Silva'nın önüne düştü. Silva müsait pozisyondaki De Bruyne'yi gördü, yıldız oyuncu gelişine vurdu, kale önünden savunma çıkarttı.

86' De Bruyne ceza alanı dışından şansını denedi ancak kötü şut...

90' Mücadelenin sonuna +2 ekleniyor.

..Ve karşılaşma sona erdi. City, Madrid'in kapalı savunmasına rağmen tek golle avantajı alıyor.

Manchester City - Atletico Madrid 11'ler...

M.City: Ederson, Stones, Laporte, Ake, Cancelo, Rodrigo, İlkay, Bernardo, Mahrez, De Bruyne, Sterling.

A.Madrid: Oblak, Vrsalijko, Savic, Kondogbia, Lodi, Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Felix, Suarez.

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.