Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Arsenal'ı konuk edecek. Sezona istediği gibi başlayamayan ve 4 puanla 14. sırada yer alan Pep Guardiola yönetimindeki City, sahadan galibiyetle ayrılıp, kötü gidişata son vermek istiyor. Lider Everton'ın 3 puan gerisinde yer alan ve 4. sırada bulunan Mikel Arteta'nın Arsenal'ı ise zorlu deplasmanda rakibinden 3 puanı kapmak ve zirve takini sürdürmenin peşinde olacak. Manchester City'de Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko, Arsenal'da ise Emile Smith Rowe, Calum Chambers, Gabriel Martinelli, Pablo Mari ve Shkodran Mustafi sakatlıkları nedeniyle dev maçı kaçıracak isimler.

Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Etihad Stadı'nda oynanacak maçı Chris Kavanagh yönetecek. TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı, skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Manchester City - Arsenal ilk 11'ler:

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Mendy, Fernandinho, Rodrigo, Silva, İlkay, Foden, Sterling

Arsenal: Leno, Bellerin, Luiz, Gabriel, Tierney, Xhaka, Partey, Ceballos, Willian, Aubameyang, Lacazette