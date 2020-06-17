İngiltere Premier Lig, 9 Mart'ta oynanan ve Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 yendiği maçtan tam 100 gün sonra geri dönüyor! Hem de nefesleri kesmesi beklenen "Manchester City - Arsenal" maçıyla...

Salgın öncesindeki son maçta, derbide Manchester United'a kaybeden Manchester City, şampiyonluk umutlarını sıfıra yaklaştırmıştı. 3 ay 10 günlük ara sonrası kadroda Leroy Sane sürprizi gelebilir. Ağustos ayından beri sadece 1 kez, onda da ikinci takımla sahaya çıkmış ve 60 dakikaya yakın süre almıştı. Sane dışına Aymeric Laporte da tam anlamıyla dönüş hazırlığında olan bir diğer isim... 26 yaşındaki stoper, takımın son 3 resmi maçını kaçırdı ancak koronavirüs arasında kendini toparladı, maç kadrosunda yerini alacak. Kevin De Bruyne ve Sergio Agüero da aynı şekilde...

Arsenal ise UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra Federasyon Kupası'nda son 8'e kalmış ve ligde de West Ham'ı 1-0 yenip araya gitmişti... Manchester City'nin olası Avrupa'dan men kararının kesinleşmesi sonrası ufaktan 5. sıra için kendilerini sıkabilirler. TD Mikel Arteta; "Yeni sakatımız yok, Calum Chambers ve Lucas Torreira zaten sezonu kapatmıştı..." açıklamasını yaptı. Arka arkaya sayınca insanı heyecanlandıran bir hücum hattı var ama sezonun genelinde dengeyi pek kuramadıklarını da es geçmemek lazım. En ileride Alexandre Lacazette, arkasında Mesut Özil, kanatlarda ise Nicolas Pepe ve Pierre-Emerick Aubameyang ile maça başlamaları bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Salgın arası öncesinde Arsenal, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçından "beraberlik" ile ayrılmıştı.

- Salgın arası öncesinde Manchester City'nin ligde oynadığı son 5 maç "2.5 ALT" bitmişti.

- İki takım arasındaki son 6 maçın tamamını Manchester City kazandı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu! %40'lık kesim salgın arası dönüşü sonrası ilk maçta, Etihad'da ev sahibine güveniyor... %19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.