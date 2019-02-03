Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal İngiltere Premier Lig'de 25. hafta maçında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Dev maçta iki takımda kazanmak için sahaya çıkacak. Geçen hafta Newcastle United karşısında şok bir yenilgi alan ve zirvenin beş puan gerisine düşen Manchester City'nin puan kaybetmeye tahamülü yok. Arsenal ise üst sıralara yükselmek için kazanmak istiyor.

Manchester City - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Etihad'da oynanacak ve bugün saat 19:30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Manchester City - Arsenal muhtemel 11'ler...

Manchester City: Ederson, Danilo, Stones, Laporte, Mendy, Silva, Fernandinho, Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus

Arsenal: Leno, Lichtsteiner, Mustafi, Koscielny, Kolasinac, Torreira, Guendouzi, Iwobi, Mesut Özil, Aubameyang, Lacazette

Ev sahibi Manchester City'de Cladio Bravo, Mangala ve Kompany'nin sakatlıkları bulunuyor.

Arsenal'de ise Holding, Welbeck, Sokratis, Bellerin, Maitland-Niles ve Xhaka sakatlıkları nedeniyle bu zorlu maçta takımını yalnız bırakacak.