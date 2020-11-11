Manchester City, Alaba yarışına dahil oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Bayern Münih'in yıldızlarından David Alaba için devrede... France Football'a göre Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek David Alaba için birçok Avrupa devi sırada beklerken bunların arasına Manchester City de dahil oldu.

Alaba ile Bayern Münih arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmış değil. Sezon sonunda takımdan bedava ayrılması beklenen Alaba için kontrat görüşmelerinde bir sonuç çıkmazsa Ocak ayında da ayrılık ihtimali söz konusu olabilir.