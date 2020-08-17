Manchester City...Sadece 400 milyon Euro’ya kurduğu defans hattı ile dünyadaki pek çok ülkenin savunma bütçesini geride bıraktı. Pep Guardiola yönetiminde İngiltere Premier Lig’de rekorlarla alınan şampiyonluklar bir türlü yeterli olmadı. Çünkü PSG ile birlikte dünyada transfere en çok para yatıran iki kulüpten biri City. Hal böyle olunca beklentiler yükseliyor, hem taraftar hem de yönetim en büyük kupayı, Şampiyonlar Ligi’ni istiyor.

Yarı finali bile göremediler

Ancak aradan geçen 4 senede sonuçlar değişmiyor. Bu süre zarfında transfere toplam 776 milyon Euro ayıran Mavililer, önceki gün yine hüsran yaşadı. Lyon karşısında sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrılan Manchester ekibi, Devler Ligi’ne yine yarı final göremeden devam etti.

‘Mükemmel olamıyoruz’

Ada ekibinin menaceri Pep Guardiola, maç sonunda basın mensuplarının karşısına geçti. Katalan teknik adam, “Her şey ortada. Bir gün illa ki yarı finallere giden engelleri aşacağız. İkinci yarı daha iyiydik ama bu turnuvada mükemmel olmak gerekiyor. Biz olamadık” yorumunu yaptı.

De Bruyne isyan etti

Mavililer’in Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, karşılaşma sonrasında isyan etti. Her yıla büyük umutlarla başladıklarını söyleyen De Bruyne, “Her yeni sezona bu kupayı kazanacağız diye başlıyoruz ama hikaye hiç değişmiyor. Hep aynı hikaye” yorumunu getirdi. Bu arada De Bruyne, dün Premier Lig’de yılın oyuncusu seçildi.

Almanlar, Fransızlar’a karşı

2013 yılında Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde Almanlar ile İspanyollar kapıştı. Bayern Münih-Barcelona, Dortmund-Real Madrid eşleşmeleri sonucunda Bayern zafere ulaştı. Aradan 7 yıl geçti. Bu sefer Panzerler’in rakibi Fransızlar oldu. Yarın ilk yarı final maçında RB Leipzig, Lyon ile Çarşamba günü Bayern Münih, PSG ile Kupa 1’de finale çıkabilmek için kozlarını paylaşacak.



